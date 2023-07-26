Медведь напал на женщину и ребенка на российской зооферме

В Тульской области медведь напал на женщину и ее дочь на зооферме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, 23 июля 27-летняя женщина вместе со своим маленьким ребенком приехали на зооферму в городе Алексин. Семья подошла к вольеру с медведем, который не был оборудован надлежащим образом. Хищник через решетку ударил лапой женщину и девочку, причинив им травмы рук. Потерпевшим была оказана медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены экспертизы, устанавливаются обстоятельства случившегося. // Фото: СУ СК по Тульской области