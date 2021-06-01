Водитель автобуса не оплатил девять штрафов за нарушения ПДД

В Петрозаводске продолжаются рейды ГИБДД по контролю за работой автобусов. Особое внимание уделяется соблюдению водителями Правил дорожного движения, режима труда и отдыха, наличию документации и техническому состоянию автобусов, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне инспекторы наказали водителя автобуса №12, который проехал перекресток на площади Гагарина на запрещающий сигнал светофора.

При проверке выяснилось, что водитель 1984 года рождения имеет уже девять неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Материалы в отношении него будут направлены в суд.

В ГИБДД напомнили, что неуплата штрафов влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Фото Госавтоинспекции Петрозаводска