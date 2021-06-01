Покупатель сбежал с алкоголем из сетевого магазина в Карелии

На днях в одном из сетевых магазинов поселка Пиндуши была нажата тревожная кнопка. На место выехала группа задержания местного отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Выяснилось, что один из покупателей схватил с полки три бутылки крепкого алкоголя и убежал. При обследовании близлежащей территории стражи порядка обнаружили похожего по приметам мужчину. Похищенное было изъято. 34-летнего подозреваемого передали полиции.

Похожий случай произошел в Олонце. 23-летний мужчина попытался пронести алкоголь мимо кассы. Он был неопрятно одет, пьян и плохо ориентировался в обстановке. Фото Росгвардии