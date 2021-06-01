Юная жительница Карелии из мести угнала автомобиль

В полицию Суоярвского района обратилась 38-летняя жительница одного из поселков. Она рассказала, что исчез ее автомобиль, который она обычно паркует около дома, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка нашли машину в десяти километрах от поселка, недалеко от озера. Выяснилось, что к ее исчезновению причастна 18-летняя девушка. Оказалось, что она поссорилась с сыном потерпевшей и решила из мести угнать автомобиль семьи. Девушка знала, где хранятся ключи, поэтому осуществить задуманное не составило труда. Она отогнала машину за пределы поселка, после чего вернулась домой.

По факту угона проводится проверка, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото wixstatic.com