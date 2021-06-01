Пожарные Петрозаводска спасли детей от агрессивных ворон

Вчера утром в 10 часов 11 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок с просьбой о помощи. Звонивший рассказал, что на территории детского сада, расположенного на улице Калевалы, агрессивные вороны нападают на детей, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что причиной агрессивного поведения птиц стал птенец, который выпал из гнезда.

Спасатели нашли маленького вороненка и спрятали его в кустах, после чего дикие птицы успокоились. Фото uralweb.ru