01 июня 2021, 08:31
Легковой автомобиль перевернулся в Петрозаводске
ДТП произошло в районе нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог
31 мая в Петрозаводске на улице Онежской флотилии перевернулся автомобиль. Об этом сообщает dtpptz.
ДТП произошло в районе пересечения неравнозначных дорог. По одной из версий, водитель автомобиля попытался уйти от столкновения с машиной, которая внезапно выехала на главную дорогу. В результате маневра автомобиль занесло, и он перевернулся.
По информации источника, ДТП обошлось без жертв. Транспортное средство получило механические повреждения.