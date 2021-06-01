Легковой автомобиль перевернулся в Петрозаводске

31 мая в Петрозаводске на улице Онежской флотилии перевернулся автомобиль. Об этом сообщает dtpptz.

ДТП произошло в районе пересечения неравнозначных дорог. По одной из версий, водитель автомобиля попытался уйти от столкновения с машиной, которая внезапно выехала на главную дорогу. В результате маневра автомобиль занесло, и он перевернулся.

По информации источника, ДТП обошлось без жертв. Транспортное средство получило механические повреждения.