22 марта 2025, 14:31
Происшествия

Вода пропала в квартирах некоторых жителей Петрозаводска

Авария на сетях привела к отключению водоснабжения в ряде зданий в карельской столице
Фото: «Петрозаводск говорит»

Сегодня в 13:30 произошло отключение водоснабжения в ряде домов в Петрозаводске. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы.

По данным ЕДДС, без воды остались жители многоквартирных зданий на улице Владимирской. Причиной случившегося стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в квартиры горожан в ЕДДС назвать пока не могут.

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