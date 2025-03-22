Вода пропала в квартирах некоторых жителей Петрозаводска

Сегодня в 13:30 произошло отключение водоснабжения в ряде домов в Петрозаводске. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы.

По данным ЕДДС, без воды остались жители многоквартирных зданий на улице Владимирской. Причиной случившегося стало повреждение на сетях.

Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в квартиры горожан в ЕДДС назвать пока не могут.