22 марта 2025, 14:31
Вода пропала в квартирах некоторых жителей Петрозаводска
Авария на сетях привела к отключению водоснабжения в ряде зданий в карельской столице
Фото: «Петрозаводск говорит»
Сегодня в 13:30 произошло отключение водоснабжения в ряде домов в Петрозаводске. Об этом информирует Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы.
По данным ЕДДС, без воды остались жители многоквартирных зданий на улице Владимирской. Причиной случившегося стало повреждение на сетях.
Ведутся восстановительные работы. Ориентировочное время возвращения ресурса в квартиры горожан в ЕДДС назвать пока не могут.