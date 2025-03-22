22 марта 2025, 13:43
Неэксплуатируемое строение сгорело в деревне в Карелии
Шестеро пожарных боролись с огнем в Медвежьегорском районе
Фото: freepik.com / Ilovehz
Вечером 21 марта в Медвежьегорском районе Карелии произошел пожар. Об этом информирует пресс-служба МЧС республики в своем Telegram-канале.
По данным источника, сигнал о возгорании в деревне Мяндусельга поступил на пульт дежурного в 18:33. Вспыхнуло неэксплуатируемое строение. На место выехали две единицы техники и шестеро специалистов.
В результате происшествия строение получило значительные повреждения.