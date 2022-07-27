Во время переезда из общежития у новосела украли стиральную машину

Мужчина в Кондопоге переезжал в новую квартиру из общежития. Процесс перевозки вещей затянулся на несколько дней. За это время у 52-летнего горожанина украли стиральную машину, сообщили в МВД Карелии.

Технику новосел купил менее года назад и оценил ущерб в 10 тысяч рублей. Вора быстро вычислили сотрудники угрозыска. Оказалось, это 38-летний жилец того же общежития. Ранее он уже был судим за серию краж.

Рецидивист приметил стиральную машинку в общей рекреации, позвонил знакомому и попросил помочь перенести ее на улицу. Объяснил, что это его старая бытовая техника, которую нужно продать.

Стиралку продали за три тысячи рублей, половину вор отдал приятелю за помощь, остальное потратил. Возбуждено уголовное дело о краже. // Фото: pxhere.com