Во «ВКонтакте» запущена функция «Репортажи»

Соцсеть «ВКонтакте» представила новую функцию «Репортажи». Об этом сообщили в пресс-службе социальной сети.

Новая функция подойдет для освещения спортивных соревнований и матчей, городских праздников, презентаций крупных компаний, церемоний вручения премий и т.д. Вскоре вести и читать текстовые трансляции смогут даже те, у кого нет профиля во «ВКонтакте» - это должно значительно увеличить охват аудитории.

Новый инструмент позволяет публиковать новости о событии не на стене сообщества, а внутри отдельной ленты. Так заинтересованные подписчики смогут следить за репортажем, а другим не будут надоедать ненужные записи.

Привлечь внимание к репортажу помогают уведомления: они приходят всем участникам сообщества, когда администратор начинает трансляцию. Уже во время события автор может отмечать важные новости - оповещения получат все, кто подписался на репортаж. Чтобы еще больше расширить аудиторию, автор может разместить ссылку на трансляцию на других ресурсах.

Отмечается, что репортажи будут доступны и после окончания трансляции - это удобно для тех, кто не может следить за событием в прямом эфире.