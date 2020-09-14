14 сентября 2020, 19:26
В Минтруда рассказали о размере средней пенсии в 2021 году
ПФР обеспечит пенсионными выплатами 43 миллиона россиян
В 2021 году индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, социальных пенсий - на уровне 2,6%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.
Таким образом, власти надеются, что в 2021 году средний размер пенсии по старости неработающих пенсионеров достигнет уровня в 17443 рубля. В настоящее время средняя пенсия составляет 16,5 тысячи рублей.
В Пенсионном фонде отметили, что в 2021 году выплатами будут обеспечены 43 миллиона российских пенсионеров.