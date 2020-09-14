В Минтруда рассказали, как вырастет материнский капитал в 2021 году

Размер материнского капитала на первого ребенка вырастет в 2021 году до 483 882 рублей, на второго – до 639 432 рублей, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Минтруда России.

Как отмечатеся, право на материнский капитал в 2021 году будет предоставлено 1,2 млн семей.

Напомним, что в 2020 году сумма материнского капитала для первенца составляла 466 617 рублей, а на второго малыша – 616 617 рублей. Фактически выплаты вырастут на 3,7%.