Во «ВКонтакте» произошел сбой

В одной из самых популярных соцсетей России «ВКонтакте» произошел крупный сбой. Неполадки начались сегодня в 18 часов по московскому времени, сообщает портал DownDetector, который отслеживает проблемы в работе Интернет-ресурсов.

Со сбоем в работе соцсети столкнулись пользователи из России. На проблемы жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга и других городов.

69 процентов тех, кто сообщил о неполадках, столкнулись с невозможностью зайти на сайт. 27 процентов пользователей испытали сложности с отправкой и получением сообщений. Некоторые также сообщили о том, что не смогли авторизоваться в соцсети. Фото playground.ru