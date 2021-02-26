Детей из поселка в Карелии возят в детсад в Ленобласть

Жители Хийтольского поселения вынуждены возить детей в детсад поселка Кузнечное Ленинградской области. Об этом сообщил глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов во время совещания, посвященному развитию района.

По словам местных жителей, им катастрофически не хватает дошкольного учреждения. В поселении около пятидесяти дошкольников, и некоторые родители возят из в детсада, расположенный на территории Ленинградской области. Люди просят рассмотреть возможность строительства детского сада в поселке Хийтола.

По словам вице-премьера Ларисы Подсадник, самое малое дошкольное учреждение в Карелии рассчитано на 80 мест: это пристройка к школе в поселке Шуя. В Хийтоле тоже есть школа со своим пищеблоком, который можно было бы использовать и для детского сада. По словам Подсадник, это могло бы сильно удешевить строительство.



Министр образования Роман Голубев отметил, что этот вопрос нужно обсудить с местными жителями. Голубев отметил, что два года назад по этому поводу собирался народный сход, на котором ни к чему не пришли. Глава Карелии Артур Парфенчиков полагает, что, если есть возможность построить детский сад с привязкой к школьному пищеблоку, этот проект можно реализовать. (фото ysia.ru)