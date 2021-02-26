26 февраля 2021, 16:00
Россия

Россия запретила ввозить птицеводческую продукцию из Эстонии

Запрет Россельхознадзора связан с угрозой распространения птичьего гриппа

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию птицеводческой продукции из Эстонии, сообщает сайт agrobook.ru

«В связи с ухудшением на территории Эстонии эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц с 25 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из Эстонии следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке»,

- говорится в сообщении Россельхознадзора.

Также ведомство запретило ввозить бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц и ограничило транзит по территории России живой птицы из Эстонии.

Фото с сайта static.life.ru
 

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Метки: 
Россия
Эстония
птичий грипп
ввоз продукции
Россельхознадзор
транзит
птицеводство