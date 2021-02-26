Россия запретила ввозить птицеводческую продукцию из Эстонии

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию птицеводческой продукции из Эстонии, сообщает сайт agrobook.ru

«В связи с ухудшением на территории Эстонии эпизоотической обстановки по высокопатогенному гриппу птиц с 25 февраля 2021 года вводятся временные ограничения на экспорт в РФ из Эстонии следующей продукции: живая птица и инкубационное яйцо; мясо птицы, готовая мясная продукция из птицы и всех видов птицеводческой продукции, содержащей в своем составе продукты переработки птицы, за исключением товаров подверженных обработке»,