26 февраля 2021, 15:50
Россияне смогут наблюдать Марс в течение месяца
Жителям страны напомнили, что в конце марта наступит астрономическая весна
До конца марта Марс можно будет наблюдать с Земли по вечерам. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.
Россияне смогут увидеть планету в небе над западным горизонтом в созвездии Телец. Наблюдать Марс можно будет сразу после захода Солнца и до полуночи при ясной погоде.
В планетарии также напомнили, что 20 марта наступит весеннее равноденствие, когда продолжительности дня и ночи сравняются. В 12.37 Солнце пересечет экватор, и в северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в южном - осень. Фото hdqwalls.com