Россияне смогут наблюдать Марс в течение месяца

До конца марта Марс можно будет наблюдать с Земли по вечерам. Об этом сообщила пресс-служба Московского планетария.

Россияне смогут увидеть планету в небе над западным горизонтом в созвездии Телец. Наблюдать Марс можно будет сразу после захода Солнца и до полуночи при ясной погоде.

В планетарии также напомнили, что 20 марта наступит весеннее равноденствие, когда продолжительности дня и ночи сравняются. В 12.37 Солнце пересечет экватор, и в северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в южном - осень. Фото hdqwalls.com