Внедорожник при обгоне наехал на ребенка на мотоцикле

Вечером 30 октября в Прионежском районе пострадал ребенок. На перекрестке 13-летний мотоциклист совершал поворот налево в сторону поселка Шуя. В этот момент водитель внедорожника Kia Mohave совершал обгон.

В Госавтоинспекции считают, что 48-летний водитель не убедился в безопасности совершаемого маневра.

Итог – снесенный дорожный знак, поврежденный автомобиль и пострадавший. Ребенок получил телесные повреждения, госпитализирован в детскую республиканскую больницу. Проверка еще проводится. // фото пресс-служба ГАИ