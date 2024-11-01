Спасатели показали кадры тушения пожара в поезде «Петрозаводск-Москва»

Спасатели и прокуратура показали кадры с места ЧП в двухэтажном поезде «Петрозаводск-Москва».

Сбивать пламя в составе пришлось на станции Свирь на исходе 31 октября в Подпорожском районе.

Сообщение о пожаре поступило около 23:45 в 139 пожарную часть Подпорожского отряда Леноблпожспас. 50 пассажиров, включая одного ребенка, эвакуировали. В комитете правопорядка и безопасности ЛО сообщили, что в районе вагона №3 на крыше произошло задымление токоприемника.

Вагон отцепили, контактную сеть обесточили. В результате пожара обгорело два квадратных метра обшивки вагона и погонный метр провода.

Причины выясняют надзорные ведомства. Обошлось без пострадавших. Поезд задержался на два часа. // фото и видео Комитет правопорядка и безопасности ЛО/ Северо-Западная транспортная прокуратура