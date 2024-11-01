Женщина едва не погибла от рук сожителя в Карелии

В полицию Медвежьегорска обратилась местная жительница. Женщина рассказала о происшествии, которое ее сильно напугало, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По словам потерпевшей, во время бытового конфликта ее сожитель, которому 35 лет, пригрозил ей убийством. Свои намерения мужчина подкрепил взятым в руку ножом. Женщина восприняла угрозу всерьез.

Возбуждено уголовное дело по статье об угрозе убийством. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Lukas Tennie