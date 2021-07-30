Владислав Ларин получит орден «Сампо» и денежную выплату от Карелии

Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров будут награждены орденом «Сампо». Соответствующий указ подписал глава Карелии Артур Парфенчиков, об этом губернатор написал на своей странице в соцсети.

Родители Владислава, Ольга Николаевна и Владимир Владимирович Ларины, будут награждены почетным знаком «За вклад в развитие Республики Карелия». Награды будут вручены в торжественной обстановке.

Также принято решение о материальном поощрении спортсменов за высокие достижения. Выплаты получат Владислав Ларин, мастер спорта России международного класса по тхэквондо, кандидат в олимпийскую команду России Антон Котков, а также тренер обоих спортсменов Сергей Петров.

Напомним, Владислав Ларин стал победителем олимпийского турнира по тхэквондо в своей весовой категории 27 июля. 29 июля он вернулся в Петрозаводск. О том, как столица Карелии встречала олимпийского героя, читайте в нашем материале. Фото Георгия Чентемирова