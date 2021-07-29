Лучший на планете. Олимпийский чемпион Владислав Ларин вернулся домой

Текст, фото, видео: Георгий Чентемиров

«Прославил Карелию!» – первое, что услышал уроженец деревни Коткозеро Владислав Ларин, выйдя из поезда. Встречать олимпийского чемпиона по тхэквондо на вокзал в Петрозаводске пришли десятки людей. Ярче всех выделялась стайка детей, одетых в форму для занятий тхэквондо (она называется «добок»). Некоторые из них тренируются с чемпионом в одном зале. Теперь, надо полагать, будут тренироваться усерднее: Владислав Ларин и его тренер Сергей Петров показали, что из карельской столицы можно взлететь на самую вершину этого вида спорта. В прямом смысле слова – на Олимп.

Ларин взял золото Олимпиады 27 июля. В финальной схватке он победил противника из Северной Македонии со счетом 15:9. Превосходство очевидное, но других соперников петрозаводчанин просто снес; так, полуфинальная схватка окончилась с разгромным счетом 30:3. Удивительно, ведь на главном турнире планеты должен быть высокий уровень оппозиции! Жена Ларина Анастасия объясняет: тотальное доминирование Владислава – показатель бойцовского интеллекта.

"Влад очень умный парень. Они с тренером грамотно выстраивали тактику боя под каждого противника. Тхэквондо – это как шахматы, нужно предугадывать действия соперника, опережать его",

– говорит девушка.

– Участие тренера безмерно. Когда спортсмен на корте, он не может оценить ситуацию. Тренеру виднее, насколько устал соперник, насколько он активен. Тренер постоянно подсказывал, – соглашается мама атлета Ольга Ларина.

Семья чемпиона, разумеется, тоже пришла на перрон. Отец, Владимир Ларин, в основном одобрительно молчал. Женщины, напротив, активно делились эмоциями.

"У меня порядка семисот сообщений и звонков. Я в течение этих двух дней просто не успеваю отвечать людям, которые нас поздравляют. Мне в Инстаграм написал соперник Влада из Британии: "Ваш сын – лучший атлет в данном виде спорта!"

– говорит Ольга Ларина.

– У меня тоже бессчетное количество сообщений. Такое ощущение, будто это мы золото выиграли, – улыбается Анастасия.

– Я на телефоне своем дырку уже проделала. Только повесишь трубку – снова кто-то звонит. А когда с македонцем он дрался, я так нервничала, сидеть не могла! – вспоминает бабушка спортсмена Валентина Шикло. Дедушки нет; он скончался полтора года назад, и именно ему Владислав посвятил свою победу.

Встречать атлета пришла и спортивный журналист Анастасия Капустина. По ее словам, она всегда знала, что Владислав однажды станет большим чемпионом.

– У меня есть определенная интуиция спортивная. Я помню первое интервью Влада, это был 2009 год, после первенства России. Он тогда был мне по плечо, а сейчас я на него снизу вверх смотрю! Я безумно рада, что он победил. Смотрела финал вместе с родителями Влада и его супругой, а потом не смогла нормально записать стенд-ап – делала его со слезами на глазах, — говорит Анастасия.

Баннер и прочую атрибутику заказывали в спешке, знакомые помогли. «Срочно, срочно нужно сделать, встречаем чемпиона!» – вспоминает Ольга Ларина. Когда поезд прибыл, возле вагона Владислава ждали несколько минут. «Медаль надевает», – предположил кто-то. Действительно, на перрон спортсмен вышел с медалью на шее.

– Когда ты выходишь на Олимпийские игры, психологическая составляющая важнее, чем физическая. Я был так настроен, как ни на одни другие соревнования ранее, – объяснил Ларин свои триумфальные выступления.

"Это была историческая Олимпиада. Ее сдвинули на год, я так расстроился... Но потом решил: у меня еще будет целый год, я подготовлюсь и вас всех надеру! Я на своем примере показал, что можно стать олимпийским чемпионом. Главное – упорно и трудолюбиво идти к своей цели, верить в свой результат. Если есть какие-то сомнения, будет трудно",

– обратился Владислав Ларин к поклонникам.

Сборная России по тхэквондо состояла из четырех спортсменов, и каждый привез медаль. Атлеты заработали два золота, одно серебро и одну бронзу. По словам тренера Сергея Петрова, это сенсация.

– Я думаю, это достижение не должно остаться незамеченным. Я уверен, что эта победа вызовет рост интереса к тхэквондо и в России, и в Карелии, – сказал тренер. Петров работает с Лариным с тех пор, как тот маленьким мальчиком пришел в этот вид спорта.

Выйдя из поезда, Владислав Ларин признался, что толком не спал больше суток. Сразу после финала – допинг-контроль, интервью, отъезд, два перелета с пересадкой, поезд до Петрозаводска... Невзирая на усталость, атлет минут тридцать общался с прессой, раздавал автографы и фотографировался с поклонниками. В конце концов его отпустили, и чемпион поехал домой. О ближайших планах семья Ларина сказала просто: отдых. В дальнейшей перспективе – Чемпионат мира, который пройдет в следующем году.