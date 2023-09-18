Владимир Путин подписал указ о цифровом паспорте

В некоторых случаях граждане России смогут предъявлять вместо обычного бумажного паспорта цифровое удостоверение с Госуслуг. Такая норма есть в опубликованном 18 сентября указе президента о «цифровом паспорте».

В тексте документа сказано, что демонстрация электронного аккаунта гражданина приравнивается к предоставлению физического паспорта. Но это возможно только в случаях, установленных российским правительством по согласованию с ФСБ.

Правительство должно в течение трех месяцев составить список таких ситуаций и перечень документов, которые могут заменяться цифровым вариантом с приложения или портала «Госуслуг». // фото: freepik.com