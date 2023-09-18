ФАС обязала сотовых операторов отменить плату за раздачу интернета

Операторов «большой четверки» обязали в течение ближайшего месяца отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Такое решение приняла ФАС на основании недавней проверки.

Федеральная антимонопольная служба в августе текущего года направила сотовым операторам запросы относительно сложившейся ситуации. Абоненты стали массово жаловаться на введенные ограничения – запрет бесплатной раздачи интернет-трафика.

- Достаточного экономического, технологического либо иного обоснования компании в адрес службы не предоставили,

- сказано в сообщении ФАС.

Ведомство усмотрело нарушение антимонопольного законодательства в действиях сотовых операторов и пригрозило возбудить дела, если «большая четверка» не отменит новые правила.

Отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств и не препятствовать абонентам свободно пользоваться этой услугой должны в течение месяца. // фото: Andrea Piacquadio/pexels.com