Владимир Любарский завел страницу в соцсети для общения с горожанами

Владимир Любарский, который завтра вступит в должность главы Петрозаводска, завел страницу во «ВКонтакте», с помощью которой он планирует общаться с горожанами.

«Здесь я буду оперативно от первого лица рассказывать все самое важное и актуальное о жизни города Петрозаводска и работе Администрации. Жду ваших конструктивных предложений и комментариев»,

- написал будущий глава карельской столицы. Он также отметил, что на его странице будет действовать ряд правил, в частности, будут удаляться сообщения, не имеющие отношения к теме постов.

Ранее Владимир Любарский в процессе процедуры выборов сити-менеджера, прошедшей 12 мая в Петросовете, заявлял, что открытость по отношению к жителям Петрозаводска будет являться одним из ключевых моментов его работы. Фото nwmgroups.hu