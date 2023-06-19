Владимир Любарский уличил перевозчиков в хитрости

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что в городе появился, как он выразился, «неведомый четвертый маршрут».

Речь идет о нелегальном автобусном маршруте №4, который пытается дублировать маршрут №14, по которому стали курсировать новые автобусы.

«Я так понимаю, что это наши старые перевозчики вдруг решили вспомнить, что у них, оказывается, есть деньги, на отсутствие которых они всю дорогу жаловались»,

- сказал на планерке руководитель столицы Карелии.

По его словам, предприниматели вышли на маршрут самостоятельно и снизили цену на проезд на 10 рублей. Мэр сообщил, что предвидел эту ситуацию. По его словам, органы правопорядка отреагируют «соответствующим образом».

Любарский напомнил, что раньше разговаривал с перевозчиками, которые пытались поднять плату за проезд.

«У них тогда дети плакали, икра красная кончились, перешли на кабачковую», - сказал мэр. Он обратил внимание, что сейчас перевозчики снизили стоимость проезда сразу на 10 рублей.

Ранее городская администрация проинформировала перевозчиков ООО «АТП 2» и ООО «АТП № 4 Тосноавто» о прекращении с 19 июня действия свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам. С понедельника автобусные маршруты №29 и 14 перешли на регулируемый тариф. // фото «Петрозаводск говорит»