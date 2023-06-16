Мэрия разорвала отношения с двумя перевозчиками по трем маршрутам

С понедельника, 19 июня, еще два автобусных маршрута №14 и 29 перейдут на регулируемый тариф. Городские власти заключили контракт с перевозчиком из Ленобласти «Транс-Балт». С этой недели по регулируемому тарифу начал работу автобус №5.

Перевозчики, которые ранее работали на этих двух маршрутах, остались не у дел. Это компании ООО «АТП 2» и ООО «АТП № 4 Тосноавто». Отметим, что компания ООО «АТП № 4 Тосноавто» является одной из компаний, которые обратились в суд, чтобы оспорить проведение конкурса на осуществление пассажирских перевозок по маршрутам № 5,14 и 29.

Мэрия проинформировали указанных двух перевозчиков о прекращении с 19 июня действия свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам.

«Соответствующие приказы направлены перевозчикам. С понедельника они не имеют право работать на маршрутах №14 и 29», - сообщили 16 июня в пресс-службе администрации столицы Карелии.