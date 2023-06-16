Уголовное дело по нарушениям в Ладвинском доме-интернате не возбуждали

Выявленные прокуратурой Прионежского района нарушения пожарной безопасности в Ладвинском доме-интернате для умственно отсталых детей привели к обращению в суд и привлечению двух должностных лиц учреждения к административной ответственности. Уголовное дело по результатам прокурорской проверки возбуждено не было.

«Петрозаводск говорит» опубликовал 30 мая материал по этой теме под заголовком «Дети в Ладвинском доме-интернате находятся в опасности», в котором сообщалось о возбужденном уголовном деле. «Петрозаводск говорит» публикует опровержение этой информации, которая могла причинить вред деловой репутации соцучреждения.

Сведения об уголовном деле из-за нарушений правил пожарной безопасности не соответствуют действительности, являются ложными и ошибочными.

Редакция приносит извинения руководству, сотрудникам и воспитанникам Ладвинского дома-интерната для умственно отсталых детей, учредителю в лице регионального Минсоцзащиты, а также нашим читателям.

Публикуем информацию с сайта прокуратуры от 30 мая по ситуации в учреждении:

«Прионежский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора об обязании Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Республики Карелия «Ладвинский дом-интернат для умственно отсталых детей», предоставляющей услуги социального назначения, устранить нарушения законодательства о пожарной безопасности.

В ходе проверки было установлено, что в эксплуатируемых зданиях не был произведен ремонт средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не осуществлялось их техническое обслуживание, не организованы эвакуационные пути на случай пожара.

По данным основаниям прокурор района обратился с исковым заявлением в суд. Решением Прионежского районного суда требования прокурора признаны обоснованными, на организацию возложена обязанность устранить выявленные нарушения законодательства о пожарной безопасности.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района. Кроме того, по постановлениям прокурора района два должностных лица учреждения, ответственные за пожарную безопасность, привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности)».

В карельском Минсоцзащиты сообщили, что предписания надзорных органов устраняются учреждением в пределах имеющегося финансирования, работы ведутся. Завершить их должны в сентябре 2023 года. // фото google.com