Автобусы №14 и 29 в Петрозаводске будут ходить почти до полуночи

С понедельника, 19 июня, автобусы №14 и №29 переходят на регулируемый тариф. В город выйдут новые автобусы, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

В будние дни на маршруте №14 будут курсировать 13 автобусов большой вместимости, в выходные - до 10. На маршруте №29 - 11 автобусов средней вместимости, в выходные - до 9.

Согласно опубликованному расписанию, первые автобусы будут выходить в рейсы в 6 утра, а последние - в одиннадцатом часу вечера. Прибывать на конечный пункт они будут почти в полночь. Расписание можно посмотреть на сайте городской администрации.

Там же представлены и маршруты движения автобусов. Уточняется, что маршрут №29 изменен с учетом мнения горожан. // Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com