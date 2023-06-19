В Петрозаводске бродит не один, а два медведя

В карельской столице гуляют два медведя. Об этом 19 июня на планерке в мэрии сообщил глава города Владимир Любарский.

Мэр сказал, что петрозаводчане ошибаются, когда жалуются на то, что муниципальная власть не реагирует на медвежонка, который бродит по Древлянке.

Любарский сообщил, что сейчас пытаются изолировать более крупного медведя, который появился в районе Птицефабрики.

«Руки с пульса никто не снимал»,

- утверждает сити-менеджер.

По его прогнозам, проблему с медведями попытаются решить в течении двух дней.

На планерке сообщили, что расставлены ловушки, чтобы не убивать животных, а вывезти их подальше от города.

Отметим, что сообщения о разгуливающем по Древлянке медведе в соцсетях появились еще 17 июня. В тот день мишку видели около 20:45 в парке за ТРК «Лотос Plaza», затем его видели ночью 18 июня на Благодатной улице во дворах жилых домов.

Утром 1 июня в столице Карелии также видели медведя. Хищник прогуливался в пятом часу утра по Перевалке. Камера засняла его на пересечении улиц Сыктывкарской и Пархоменко. А 30 мая лесного гостя с белыми отметинами на шубке заметили между Ключевой и Птицефабрикой в районе станции Онежский. // фото freepik.com