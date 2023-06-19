19 июня 2023, 09:26
Летом в вытрезвитель стали обращаться меньше
С начала года учреждение в Сулажгоре посетили более 300 человек
В первом в Карелии вытрезвителе с начала года побывали 365 человек.
В выходные и праздники в вытрезвитель в Сулажгоре в среднем обращаются два-три человека. По словам министра здравоохранения региона Михаила Охлопкова, с 10 по 12 июня было всего два обращения. Один мужчина отказался от нахождения в вытрезвителе, второго госпитализировали в Республиканский наркологический диспансер. За минувшие выходные в вытрезвитель также обратились двое мужчин.
По оценке министра, в теплый период число обращающихся в вытрезвитель снизилось. // фото с VK-страницы министра здравоохранения РК