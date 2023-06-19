Разгуливающего по Древлянке медведя разыскивают охотинспекторы

Медведя видели в нескольких местах на Древлянке. Хозяина леса заметили среди домов в районе Благодатной улицы и в окрестностях парка у ТРК.

Заблудившегося косолапого пытаются отыскать охотинспекторы Минприроды Карелии. Поиски проводили 18 июня.

В министерстве сообщили, что медведя вернут в естественную среду его обитания.

Петрозаводчане могут сообщать о выходе диких животных по телефону оперативного дежурного 8-921-222-05-25. // фото freepik.com