Уроженец Петрозаводска 52 года жил в Эстонии и вернулся на родину

Об уроженце Петрозаводска, который решил вернуться в Россию из Эстонии, рассказала пресс-служба МВД Карелии. Игорь Мондонен приехал из Таллина в феврале этого года.

Переселенец родился в Петрозаводске, но переехал в Таллин с родителями, там учился и жил 52 года. И вот решил возвратиться в Карелию по государственной программе.

Оформить документы помогли сотрудники Управления по вопросам миграции. Мужчина работает на одном из предприятий Костомукши. Он уже получил разрешение на временное проживание и положенные выплаты, готовится получить гражданство РФ. // фото: www.istockphoto.com