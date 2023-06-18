Электричество будут отключать в Карелии на следующей неделе

На следующей неделе в Карелии будут временно отключать электроэнергию. Энергетики планируют расчищать трассы ЛЭП, подключать новых потребителей и проводить ремонты сообщили в Прионежской сетевой компании.

С 19 по 25 июня отключения возможны:

Калевальский национальный район:

- С 19 по 23 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Новое Юшкозеро, деревня Юшкозеро.

- 23 июня с 10.00 до 13.00. Поселок Боровой: улица Железнодорожная (частично).

Кемский муниципальный район:

- 19 июня с 9.30 до 15.30. Город Кемь: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки, Набережная, Заречная, Сенная, Болотная, Школьная, Первомайская, Вей-Луда.

- 19 июня с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Свободы (дома 21-33), Дорожная.

- 20 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: городское кладбище.

- 21 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: АГЗС «Росгаз».

- 21 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Авнепорог.

- 22 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Верховье, Мельничная, (дома 27,35,37,38,39).

- 22 июня с 11.00 до 18.00. Поселок Панозеро; деревня Панозеро.- 23 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Кривой Порог: улица Индустриальная.

Кондопожский муниципальный район:

- 19 июня с 9.00 до 11.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская, Советов, Медвежьегорское шоссе, Сандальская набеережная, Зелёная, Садовая, Заозёрная, Кондопожская, Загородная, Новинское шоссе; район озера Ровкозеро: СОТы «Заря», «Надежда».

- 19 июня с 10.00 до 11.00. Город Кондопога: улицы Октябрьское шоссе (дома 89-95), бульвар Юности (дома 11,11-А), Новокирпичная (дома 13-19-А).

- 19 и 20 июня с 9.00 до 15.00. Поселок Кедрозеро (частично).

- 21 и 22 июня с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: Октябрьское шоссе (дома 53,55).

- 23 июня с 9.00 до 15.00. Город Кондопога: улицы Комсомольская (дома 7-А,5,3,1,9), Пролетарская (дом 12,14-Б), Максима Горького (дом 13-А).

Костомукшский городской округ:

- 21 июня с 11.00 до 16.00. Деревня Вокнаволок (частично).

Лоухский муниципальный район:

- 19 и 20 июня с 11.00 до 17.00. Поселок Амбарный.

Медвежьегорский муниципальный район:

- 19 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Сергиево.

- 20 и 23 июня с 13.00 до 17.00. Поселки Возрицы, Волозеро; деревня Тихвин Бор.

- 20, 21 и 23 июня с 8.30 до 17.00. Поселки Сергиево, Огорелыши, Немино; деревня Данилово.

Прионежский муниципальный район:

- 19 июня с 10.00 до 13.00. Деревня Верховье: улицы Верховье, Березовая, Рябиновая.

- 19 июня с 13.00 до 17.00. Деревня Верховье: улицы Хутор, Биричево. Переулок Нагорный.

- С 19 по 21 июня с 8.30 до 16.30. Поселок Пухта; деревня Педасельга.

- 20 июня с 10.00 до 13.00. Гарнизон Бесовец: улица Весельницкого (частично).

- 20 июня с 13.00 до 16.00. Деревня Верховье: СНТ «Верховье-2», «Таежный», «Лесной».

- 21 июня с 9.00 до 17.00. Местечки Сургуба, Намоево.

- 21 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пяжиева Сельга: улицы Железнодорожная, Поселковая, Пяжиева, Почтовая.

- 21 июня с 13.00 с 13.00 до 16.00. Местечко Сургуба: урочище Ринда.

- 23 июня с 10.00 до 13.00. Местечко Сургуба: СОТ «Природа».

- 23 июня с 13.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Вехручейная. Переулки Онежский, Крымский, Пайский.

Пряжинский национальный район:

- 23 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: улицы Шуйская, Новореченская, Заречная. Переулки Юбилейный, Виданский, Зеленый.

Петрозаводский городской округ:

- 19 и 20 июня с 9.00 до 16.00. Районы Зимник, Бараний Берег.

- 21 июня с 10.00 до 16.00. Район Соломенное: улицы Ялгубское шоссе, Родниковая, Горная, Лесопильная, Пришвина. Ботанический сад, здание детского сада.

- 22 и 23 июня с 10.00 до 16.00. Район Соломенное: улицы Прибрежная, Лесопильная, Пришвина. Переулки Койкозерский, Онежский, Чапаевский.

Сегежский муниципальный район:

- 19 июня с 9.00 до 12.00. Город Сегежа: улицы Спортивная, 13-го Съезда ВЛКСМ.

- 19 и 20 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Пертозеро: улицы Советская (дома 1-15), Набережная (дома 1-13).

- 20 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Попов Порог: улицы Коммунистическая, Пионерская, Коммунальная, Кирова.

- 22 июня с 10.00 до 14.00. Поселок Кочкома.

- 22 и 23 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Кяргозеро.

Сортавальский муниципальный район:

- С 19 по 24 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Вяртсиля: улица Куйбышева (частично).

- 20 июня с 10.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Советских космонавтов (частично). // фото: АО «ПСК»