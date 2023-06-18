18 июня 2023, 13:15
Животные в усадьбе Талви Укко чувствуют себя прекрасно
Оленям, собакам и другой живности резиденции Карельского Деда Мороза не мешает громкая музыка фестиваля
В преддверии фестиваля «Воздух Карелии» многие зоозащитники били тревогу: громкая музыка вызовет стресс у многочисленных животных, находящихся в вотчине Талви Укко. Мы убедились, в том, что эта проблема полностью решена.
Ещё зимой были построены отдельные вольеры для живности, подальше от главной площадки фестиваля. Собакам- а это 30 маламутов и хаски - слышны только отдалённые звуки рока, и они прекрасно себя чувствуют.
10 оленей также перевезены в отдельные вольеры, к ним приходят на экскурсию люди, оленям все, судя по их виду, нравится.
Кроме того, в «дедморозовском» зоопарке находятся гуси, енотовидная собака и несколько кошек. // фото: Елена Малишевская/«Петрозаводск говорит»