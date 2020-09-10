«ВКонтакте» запустила сервис групповых звонков на 128 человек

В популярной социальной сети «ВКонтакте» запущен сервис групповых видеозвонков на 128 для совместной учебы, работы и досуга.

Как утверждают в компании, в сервисе нет ограничений по длительности звонка, присоединиться к разговору можно анонимно без профиля в соцсети, доступна и демонстрация экрана. Пользоваться сервисом можно на смартфоне или ноутбуке, при этом, не придется устанавливать дополнительные приложения.

Как сообщает РИА Новости, если у человека нет личного профиля или он не хочет показывать свою страницу, то для добавления в конференцию нужно просто перейти по ссылке и указать свое имя. Тот, кто говорит, определяется автоматически. Участники беседы увидят его крупным планом. Пользователи смогут переключиться на сетку со всеми собеседниками и закрепить на основном экране любого из них. Создатель звонка может добавлять и удалять участников, отключать и включать микрофоны.

Также в сервисе есть входящий звонок, который избавит от необходимости искать и отправлять ссылку с приглашением на встречу или отдельно звать опаздывающих участников. Для обмена файлами есть чат, куда автоматически добавляются все собеседники.