Водитель маршрутки грубо нарушил ПДД в Петрозаводске

Очередной виртуоз-водитель общественного транспорта грубо нарушил правила дорожного движения. Запись с видеорегистратора, на которой запечатлена езда автобуса №19 через мост на улице Правды, опубликована в паблике «ДТП Петрозаводска».

Судя по дате на видео, дорожный инцидент произошел 9 сентября в 08:53. Как видно на записи, маршрутка объезжает скоплении машин на мосту вплоть до перекрестка с площадью Кирова, двигаясь в крайнем левом ряду. Водитель включает правый поворотник, но так и не вклинивается в крайний правый ряд, а просто движется в левом до самого перекрестка.

Однако на пути у него возникает препятствие в виде автомобиля, который намерен совершить левый поворот на проспект Карла Маркса под «стрелку». В результате, водитель автобуса, который, вероятно, был не намерен поворачивать, предпринимает опасный маневр во время смены сигнала светофора. Маршрутка выезжает на встречную полосу и проскакивает перекресток к остановке «площадь Кирова».

«От такой виртуозной езды становится страшно за пассажиров маршрутки и других участников движения. Видео будет передано в ГИБДД!» - говорится в подписи к записи видеорегистратора.