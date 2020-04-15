15 апреля 2020, 19:23
Виртуальный «Бессмертный полк» организуют активисты Петрозаводска
Петрозаводчан приглашают поделиться фотографиями и историями родственников-участников Великой Отечественной войны
В Петрозаводске активисты объявили о старте акции «Виртуальный Бессмертный полк». Организатором мероприятия выступил молодежный центр «Смена», сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Горожанам предлагают рассказать о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и загрузить их фотографии в специальный альбом.
Также акция «Виртуальный Бессмертный полк» расскажет и об известных героях войны и об их подвигах. Материалы публикуются в группе молодежного центра «Смена».