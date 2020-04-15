15 апреля 2020, 19:23
Общество

Виртуальный «Бессмертный полк» организуют активисты Петрозаводска

Петрозаводчан приглашают поделиться фотографиями и историями родственников-участников Великой Отечественной войны

В Петрозаводске активисты объявили о старте акции «Виртуальный Бессмертный полк». Организатором мероприятия выступил молодежный центр «Смена», сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Горожанам предлагают рассказать о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и загрузить их фотографии в специальный альбом.

Также акция «Виртуальный Бессмертный полк» расскажет и об известных героях войны и об их подвигах. Материалы публикуются в группе молодежного центра «Смена».

 

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Петрозаводск
бессмертный полк
Смена
Великая отечественная война
фотографии
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новости петрозаводска