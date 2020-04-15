Виртуальный «Бессмертный полк» организуют активисты Петрозаводска

В Петрозаводске активисты объявили о старте акции «Виртуальный Бессмертный полк». Организатором мероприятия выступил молодежный центр «Смена», сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Горожанам предлагают рассказать о своих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, и загрузить их фотографии в специальный альбом.

Также акция «Виртуальный Бессмертный полк» расскажет и об известных героях войны и об их подвигах. Материалы публикуются в группе молодежного центра «Смена».