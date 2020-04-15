Десятки безнадзорных собак отловлены в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается отлов бездомных животных. С начала марта подрядчик уже поймал 53 собаки, сообщает пресс-служба мэрии Петрозаводска. Отлов ведется по заявкам жителей города. Сейчас работы проводятся на улицах Боровая, Нойбранденбургская, Дружбы.

За отловленными животными осуществляют присмотр и уход общественные организации города. С их помощью удалось добиться существенного сокращения количества бродячих собак в Петрозаводске. Так, в 2019 году в карельской столице было стерилизовано около полутора тысяч собак.

Администрация Петрозаводска попросила владельцев домашних животных не допускать самовыгула собак и кошек даже в условиях самоизоляции. О безхозных животных горожане могут сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.