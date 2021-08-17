Виновника смертельной аварии в Карелии отправили на 9 лет в колонию

В Питкярантском районе осудили 37-летнего мужчину, ставшего виновником аварии со смертельным исходом. Мужчину приговорили к девяти годам колонии общего режима, сообщили в СУ СК.

Трагедия произошла в декабре 2020 года. Мужчина был пьян и не имел водительского удостоверения. Автомобиль, на котором он передвигался, не был зарегистрирован в установленном законом порядке.

Мужчина, как сообщает Следком, допустил занос автомобиля и выезд на встречную полосу. Автомобиль столкнулся с машиной, двигавшейся во встречном направлении. Один пассажир получил тяжелые травмы. Другой пассажир от травм умер на месте ДТП. О приговоре сообщили сегодня. (фото beta.nv86.ru)