17 августа 2021, 16:45
В Петрозаводске молодой парень ушел из дома и не вернулся
Полиция просит помощи в поиске пропавшего подростка
Отделом полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавший Константин Олегович Кравцов 2004 года рождения.
15 августа молодой человек ушёл из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: худощавого телосложения, рост 175 см. Был одет в тёмные синие брюки, чёрную футболку.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номерам телефонов: 8911-409-26-96, (8142) 73-91-55 или 02 (с мобильного - 102).