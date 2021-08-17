В Петрозаводске молодой парень ушел из дома и не вернулся

Отделом полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску разыскивается без вести пропавший Константин Олегович Кравцов 2004 года рождения.

15 августа молодой человек ушёл из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 175 см. Был одет в тёмные синие брюки, чёрную футболку.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номерам телефонов: 8911-409-26-96, (8142) 73-91-55 или 02 (с мобильного - 102).