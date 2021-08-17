Любитель кататься пьяным за рулем рискует оказаться за решеткой

23-летний житель Костомукши, в биографии которого есть судимости за хищения и угоны, рискует оказаться в тюрьме. Подробности уголовного дела рассказали в прокуратуре города.

Молодого человека в октябре 2020 года привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. В марте 2021 года он вновь сел в нетрезвом виде за руль автомобиля. Сотрудники ГИБДД остановили машину и отстранили молодого человека от управления. Было возбуждено уголовное дело о повторном вождении в состоянии опьянения.

Уголовное дело рассмотрит Костомукшский городской. Обвиняемому грозит до двух лет лишения свободы. (фото qimono, pixabay.com)