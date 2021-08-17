Рецидивисты увезли на эвакуаторе чужую иномарку в пункт приема металла

Владелец неисправной машины, которая долгое время стояла в одном из дворов Петрозаводска, заявил в полицию о ее пропаже. 53-летний горожанин оценил ущерб в 25 тысяч рублей, сообщили в МВД.

Оперативники предположили, что к краже старенькой иномарки могут быть причастны двое мужчин 33 и 22 лет. Оба когда-то были судимы за кражи. Предположения подтвердились, подозреваемые сознались.

Мужчины целенаправленно искали металл. В одном из дворов им на глаза попалась машина. По версии полиции, они заказали эвакуатор и вывезли автомобиль в пункт приема металла. За машину они выручили около 13 тысяч рублей. Фигуранты уголовного дела о краже находятся под подпиской о невыезде. (фото vipidei.com)