У пьяного молодого человека не хватило сил для кражи аккумулятора

Поздней ночью в Беломорске женщина увидела, как незнакомец пытается забраться в чужую машину возле подъезда. Горожанка вызвала полицию.

Оперативники осмотрели отечественный автомобиль со следами взлома. В машине было разбито окно и открыт капот. Стражи порядка разыскали хозяина машины и рассказали о случившемся, а также нашли и подозреваемого.

21-летний молодой человек рассказал, что выпивал в своей машине. Аккумуляторной батареи в авто беломорчанина не было, тогда он решил украсть ее из машины поблизости. Но у молодого человека не хватило сил, чтобы снять клеммы и изъять чужой аккумулятор. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на кражу. (фото fordprof.ru)