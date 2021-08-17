17 августа 2021, 14:56
У пьяного молодого человека не хватило сил для кражи аккумулятора
В Беломорске полиция возбудила уголовно дело о покушении на кражу
Поздней ночью в Беломорске женщина увидела, как незнакомец пытается забраться в чужую машину возле подъезда. Горожанка вызвала полицию.
Оперативники осмотрели отечественный автомобиль со следами взлома. В машине было разбито окно и открыт капот. Стражи порядка разыскали хозяина машины и рассказали о случившемся, а также нашли и подозреваемого.
21-летний молодой человек рассказал, что выпивал в своей машине. Аккумуляторной батареи в авто беломорчанина не было, тогда он решил украсть ее из машины поблизости. Но у молодого человека не хватило сил, чтобы снять клеммы и изъять чужой аккумулятор. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на кражу. (фото fordprof.ru)