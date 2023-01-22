Вин и фруктов из ЮАР в России станет больше

Над увеличением экспорта вин и цитрусовых в Россию работают сейчас в правительстве Южно-Африканской республики, заявил в интервью РИА Новости посол страны в Москве Мзувукиле Макетука.

Дипломат сообщил, что нишу, которую занимает на сегодняшний республика, устраивает власти его страны – седьмое место по поставкам вин в Россию. Кроме того, начались и поставки непосредственно винограда. И планируют увеличить импорт фруктов и овощей.

То есть, скоро на прилавках отечественных магазинов появится южно-африканские авокадо, сливы, манго. Уже второй корабль загружают в Кейптауне, в феврале он прибудет в Санкт-Петербурге, и перевозимая партия товаров на нем в два раза больше предыдущей. // фото: pxhere.