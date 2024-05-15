Вильфанд рассказал, когда на Черном море откроется купальный сезон

Купаться в Черном море можно будет в июне, но старт купального сезона в Сочи и Крыму начнется в разные даты.

По мнению научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в Сочи купальный сезон откроется во второй декаде июня, в Крыму - приблизительно с 22 июня и даже позже. В это время вода должна прогреться до 22 градусов и выше.

Температура воды сейчас в районе 16-17 градусов, передает агентство НСН. В Крыму вода еще прохладнее – около 15 градусов. // фото «Петрозаводск говорит»