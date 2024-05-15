Учителям поручили искать среди родителей учеников должников по газу

В чатах учителей Рязанской области стали распространять информацию о необычной просьбе к директорам школ от местных властей. Якобы им предложили помогать искать должников за газ среди родителей учеников, передает 62info.ru.

Источник издания рассказал, что соответствующий документ директора школ получили из управления образования и молодежной политики Рязани. Их просят дать информацию о семьях учащихся, которые имеют долги по оплате за газ.

Педагогам дали список из более двух тысяч фамилий с адресами проживания и способом прекращения поставки газа. Учителя должны найти в перечне родителей учащихся своих школ, указать статус семьи и передать данные ведомству. // фото: unsplash.com