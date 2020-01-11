Ветеринары рассказали, как успокоить агрессивную кошку

Кошки, проявляющие агрессию по отношению к человеку, могут испытывать проблемы со здоровьем, уверены ветеринары. Эмоциональное состояние зверька может быть признаком болезни, рассказали корреспонденту агентства городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного комитета ветеринарии.

«Следует помнить, что с питомцем нужно заниматься с раннего возраста и воспитывать его. Главное - выяснить причину агрессии. Кошки могут кусаться и царапаться во время болезни, так как у них включается инстинкт самосохранения, и они дают понять, что их не следует лишний раз трогать. Если животное начинает проявлять агрессию во время игры, то лучше всего сразу прекратить играть и дать понять, что животное провинилось. Поскольку кошки не любят громких звуков, то можно резко повысить голос или ударить каким-либо предметом по полу. Другой вариант - обрызгать из пульверизатора. Тогда кошка поймет, что провинилась, и будет более осторожна. Следует помнить, что наказывать питомца должны все члены семьи, а не кто-то конкретный. В противном случае питомец невзлюбит отдельного человека и будет проявлять агрессию именно к нему. Ни в коем случае нельзя наказывать кошку физически»,

- сообщили в пресс-службе.

Ветеринары добавили, что собак следует с щенячьего возраста приучать быть коммуникабельными и не проявлять беспричинную агрессию.

«Самое главное - приучить питомца к команде «фу». Провинившееся животное надо взять за холку и потрепать, после чего прижать к полу. В природе собаки так наказывают провинившихся членов стаи, поэтому питомец быстро поймет, что сделал что-то неправильно. Нужно действовать твердо и не жалеть питомца потом. А есть породы собак, с которыми в обязательном порядке нужно заниматься и давать им физическую нагрузку - от этого зависит их психическое состояние. С любыми крупными или активными собаками обязательно надо заниматься и гулять в специально отведенных для этого местах как можно дольше, чтобы тратилась энергия»,

- отметили специалисты.

Как уточнили ветеринары, если с собакой не получается справиться, то можно отдать ее в специальную кинологическую школу и пройти краткосрочные курсы по воспитанию питомца. А енотов и хорьков ветеринары рекомендовали воспитывать при помощи поощрений и лакомств.

«Енотов и хорьков лучше поощрять за правильные действия лакомствами. Можно прятать в кулак вкусняшку, и если питомец проявляет агрессию при попытке добраться до еды, то руку нужно убирать. Но стоит помнить, что весной еноты могут быть агрессивны из-за брачного периода. Самки енотов во время беременности также могут проявлять беспричинную агрессию, и наказывать их в это время ни в коем случае нельзя - лучше переждать это время и не беспокоить животных»,

- пояснили в комитете.

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