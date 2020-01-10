Александр Ревва в четвертый раз женился на собственной супруге

Шоумен Александр Ревва женился в четвертый раз, причем, на женщине, с которой он уже расписан. Пара любит периодически устраивать свадебные церемонии. Очередное торжество супруги провели на Мальдивах, где отдыхают вместе с детьми.

Кадрами с торжественной церемонии Ревва поделился в Instagram. Его жена, дизайнер Анжелика Ревва, тоже опубликовала фотографии в соцсети.

Я стала твоей женой уже в четвертый раз,

- обратилась она к мужу.

Гостей на церемонии, которую супруги провели на пляже, не было: присутствовали только дочери - 13-летняя Алиса и шестилетняя Амелия.

Фото vesti.ru