10 января 2020, 21:15
Александр Ревва в четвертый раз женился на собственной супруге
Очередное свадебное торжество шоумен провел на Мальдивах без гостей
Шоумен Александр Ревва женился в четвертый раз, причем, на женщине, с которой он уже расписан. Пара любит периодически устраивать свадебные церемонии. Очередное торжество супруги провели на Мальдивах, где отдыхают вместе с детьми.
Кадрами с торжественной церемонии Ревва поделился в Instagram. Его жена, дизайнер Анжелика Ревва, тоже опубликовала фотографии в соцсети.
Я стала твоей женой уже в четвертый раз,
- обратилась она к мужу.
Гостей на церемонии, которую супруги провели на пляже, не было: присутствовали только дочери - 13-летняя Алиса и шестилетняя Амелия.
Фото vesti.ru