Российский школьник оплатил проезд женщине и стал миллионером

Добрая новогодняя история произошла в Алтайском крае. 13-летний школьник заплатил в рейсовом автобусе за маму с малышом, и его жизнь резко изменилась.

Известный Instagram-блогер Наталья Мишина приехала на новогодние праздники из Санкт-Петербурга в Камень-на-Оби навестить родных. При посадке в автобус ее маленький сын раскапризничался. А тем временем за их проезд заплатил незнакомый мальчик.

Просто потому, что решил позаботиться о женщине с маленьким недовольным ребенком. Потому что в Ваниной семье принято заботиться, - рассказала Наталья подписчикам в своем Instagram. - Мы ехали вместе четыре остановки, и Ваня рассказал, что любит рисовать. Папы нет. Живут с мамой. Денег не хватает. Делают ремонт. Каждое слово нашего случайного попутчика отзывалось у меня внутри. Я же тоже воспитываю пацана. Тоже одна. Тоже мечтаю, чтобы он вырос... нет. Не настоящим мужчиной. Мечтаю, чтобы он вырос настоящим человеком.

Ваня вышел на своей остановке, и Наталья не успела узнать его фамилию и адрес. Но решила во что бы то ни стало найти их семью, чтобы сказать спасибо маме мальчика. Благодаря подписчикам ей удалось разыскать своего случайного попутчика.

Наталья привезла Ване фрукты в подарок, познакомилась с его мамой и решила запустить акцию «Рождественское чудо для Вани». Собрать деньги, чтобы семья могла сделать ремонт в доме, а мальчик смог пойти учиться в художественную школу.

На просьбу Натальи в первый день откликнулось более 2000 человек. Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.

- В нашем возрасте в сказку верить уже сложно, но она произошла. Мы благодарим вас от всего сердца, - записала видеообращение к интернет-пользователям мама Вани Татьяна.

Она рассказала, что планирует купить для сына квартиру. И может быть через много лет в этой квартире он будет рассказывать своим детям о том, что чудеса все-таки случаются.