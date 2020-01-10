Студенты без хирурга ампутировали ногу мужчине в Мурманской области

Хирург Ковдорской больницы в Мурманской области поручил студентам без опыта оперировать пациента, которому требовалась ампутация ноги, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел в июле 2019 года: больной находился под наркозом восемь часов, а операция необоснованно длилась семь часов. Все это время трое учащихся четвертого курса медицинского института проводили ампутацию вместо квалифицированного доктора. Сам врач во время процедуры стоял рядом, давал устные указания и периодически выходил из операционной, оставляя студентов без контроля.

В прокуратуре считают, что хирург знал о недопустимости привлечения студентов к выполнению операционного вмешательства при недостатке знаний и навыков. «При таких обстоятельствах врач умышленно создал реальную угрозу жизни и здоровью пациента», - говорится в публикации.

О самочувствии пациента после хирургического вмешательства и качестве выполненной работы в пресс-релизе не сообщается. Также не указано, знал ли он, кто именно его оперировал.

В отношении доктора возбуждено дело по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья»).